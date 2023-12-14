Eskişehir'de öğrencinin ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu

9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Berkay E. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Taraf avukatları ve yaşamını yitiren Yürük'ün yakınları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanık Berkay E. savunmasında, "Önümde araç olduğu için tramvay yoluna girdim. Bilinçli şekilde yapmadım. Söz konusu olay neticesinde çok üzgünüm" dedi.

Mahkemeye sunulan bilirkişi ve trafik raporunda ise sürücü Berkay E.'nin aracıyla 95,4 kilometre hızla gittiği ve asli ve tam kusurlu olduğu, hayatını kaybeden lise öğrencisi Yürük'ün ise kusurunun bulunmadığı söylendi.

Hakim, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

Yürük'ün yakınları, cezayı yeterli bulmadıklarını söyleyerek, karara tepki gösterdi.

Kader Yürük'ün ailesinin avukatı İsmail Doğancan Çıra, duruşma sonrasından gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin kararına saygı duyduklarını ancak katılmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Sanığın eylemini olası kastla işlediği kanaatinde olduklarını dile getiren Çıra, bu nedenle istinaf mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.