Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de hırsızlık suçundan, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 42 ay 128 gün hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masasınca "Taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan aranan zanlı O.Ç'nin kent merkezindeki bir otelde olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan O.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Hırsızlık
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