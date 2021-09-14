Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli uyuşturucu hap ile yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timleri, durumundan şüphelendiği T.B'yi takibe aldı.
Polis ekiplerini fark eden şüpheli, kovalamaca sonucu Talatpaşaoğlu Sokak'ta yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst aramasında 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Eskişehir
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