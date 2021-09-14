Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de otomobil takla attı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde alınan bilgiye göre, ilçenin Aksu Mahallesinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
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