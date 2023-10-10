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Güncel
AA 10.10.2023 11:43

Eskişehir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi sedyeyle adliyeye getirildi

Eskişehir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan zanlı, ambulansla adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi sedyeyle adliyeye getirildi

4 Ekim'de Şeker Mahallesi'nde Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nın arka girişinde 20 yaşındaki Hüseyin Yurdusever'in ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgada yaralanan şüpheli Hüseyin T, tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nden ambulansla Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.

Sağlık görevlileri tarafından sedyeyle adliye binasına taşınan zanlının üzerinde çelik yelek olduğu görüldü.

Savcılık sorgusu esnasında rahatsızlanan Hüseyin T, sağlık ekiplerince sedyeyle yeniden ambulansa götürüldü.

İfadesi alınamayan zanlı, 112 Acil Servis ekibi tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay

Hüseyin T. ve oğlu Süleyman T. ile aralarında husumet bulunan Hüseyin Yurdusever arasında silahlı kavga çıkmış, yaralanan Yurdusever kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kavgada yaralanan ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 19 yaşındaki Süleyman T. tedavisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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