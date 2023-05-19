Eskişehir'de bankamatiğe para yüklenirken yaklaşık 50 bin lira çalan kişi yakalandı

Arifiye Mahallesi İletişim Sokak'ta, bankaya ait bankamatiğe görevlilerce para yüklemesi yapıldığı sırada bir kişi, kabin içerisinde bulunan çantadan yaklaşık 50 bin lirayı alarak kaçtı.
Vatandaşlar ve banka görelileri tarafından kovalanan kişi, koşarak İkieylül Caddesi'ndeki Porsuk Çayı üzerindeki köprüye çıktı.
Kısa sürede bulunduğu yerden indirilen zanlı Ömer C. (26), ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.
Zanlının, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.