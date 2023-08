Eskişehir’de aranan 81 şahıstan 35’i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde, çeşitli suçlardan aranması bulunan çok sayıda kişi yakalandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A., Y.E., H.K., S.A., M.Ş., B.Y., S.A., K.U., Ş.C., G.U., A.Y. A.M., E.D., M.Y., C.Ü., Ş.Y., M.S., S.K., S.A. ve H.Ş. isimli şahıslar yakalandı. Çalışmalarda yakalanan 81 şahıstan 35’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.