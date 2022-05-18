Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ömerağa Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Polis ise bölgede güvenlik önlemi aldı.
Bu sırada bir itfaiye görevlisi, dumandan etkilendi. Olay yerinde bekletilen 112 Acil Servis ekibince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülen itfaiyecinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın ise ekipler tarafından söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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