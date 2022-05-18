Ankara Emniyet Müdürlüğünce, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 9-15 Mayıs'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, kaçak veya sahte olduğu belirlenen 8 bin 606 tıbbi ilaç, 2 bin 730 paket sigara, 1 ton sahte alkollü içki, 479 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 220 kilogram tütün, 180 sahte bandrol, 18 kaçak cep telefonu, 3 tarihi eser niteliği taşıyan obje, 1 sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü ve 20 milyon 796 bin 400 makaron ele geçirildi.

Ekipler tarafından operasyonlarda 31 zanlı gözaltına alındı.