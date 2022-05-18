Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren Fas ve Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yapan 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede yaptığı araştırmada, 7 Fas ve Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
3 kişi gözaltına alındı
Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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