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Güncel
AA 15.04.2024 11:23

Eskişehir'de 267 araç trafikten men edildi

Eskişehir'deki trafik denetimlerinde bir haftada 267 araç trafikten men edildi. 9 milyon 981 bin 468 lira tutarında trafik cezası uygulandı.

Eskişehir'de 267 araç trafikten men edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından 08-15 Nisan tarihlerinde trafik denetimlerinde 15 bin 576 araç sorgulandı.

170 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, 9 milyon 981 bin 468 lira tutarında trafik cezası uygulandı.

97 araç trafikten men edildi

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince ise 9 bin 711 sürücü ve araç kontrol edildi.

Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 1298 sürücüye, 2 milyon 715 bin 603 lira trafik idari para cezası kesildi.

97 araç trafikten men edildi, alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 sürücünün belgesi geri alındı.

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