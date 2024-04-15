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Güncel
AA 15.04.2024 11:06

Konya'da bir kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Konya'da bir kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Mehmet A'nın bıçakla yaralandığı kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

Olay

Mehmet A. ile evine gelen 3 kişi arasında, birlikte gittikleri Kurtbasan mevkisinde tartışma çıkmış, burada kavgaya dönüşen olayda darbedilen Mehmet A, bıçakla yaralanmıştı.

Evinin önüne bırakılan Mehmet A, ihbar üzerine gelen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilmişti.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.

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