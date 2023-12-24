Parçalı Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 24.12.2023 14:44

Eskişehir'de 211 bin 200 makaron ele geçirildi

Eskişehir'de 211 bin 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Eskişehir'de 211 bin 200 makaron ele geçirildi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla "merdiven altı" olarak tabir edilen yerlerde üretilen kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler tarafından bir iş yerinde, araçta ve evde yapılan aramada, 211 bin 200 dal boş makaron, 39 bin 620 dal sarılmış sigara, 445 mükerrer kullanım amaçlı bandrol, 3 sigara sarma makinası ve 163 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Eskişehir
Sıradaki Haber
Giresun'da 80 dönüm araziye maviyemiş ve aronya fidanı dikiliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:44
Bakan Güler yaralı askerleri ziyaret etti
15:44
Avustralya'da şiddetli fırtına nedeniyle binlerce kişi elektriksiz kaldı
15:30
İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
15:29
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personellerini arama çalışmaları sürüyor
15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik mesajı
15:33
İran'da bir hastanın midesinden 450 parça metal çıkarıldı
Kars'ta Susuz Şelalesi kısmen dondu
Kars'ta Susuz Şelalesi kısmen dondu
FOTO FOKUS
Bakan Güler yaralı askerleri ziyaret etti
Bakan Güler yaralı askerleri ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ