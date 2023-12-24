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Güncel
AA 24.12.2023 14:13

Giresun'da 80 dönüm araziye maviyemiş ve aronya fidanı dikiliyor

Giresun'un Eynesil ilçesinin Ören beldesinde 12 bin 600 maviyemiş ve 5 bin aronya fidanı dikimine başlandı.

Giresun'da 80 dönüm araziye maviyemiş ve aronya fidanı dikiliyor

Ören Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen Maviyemiş ve Aronya Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında beldenin Karayalak mevkisinde 80 dönüm arazide fidanların dikimi yapıldı.

Ören Belde Belediye Başkanı Mustafa Eren, orman vasfını yitirmiş 80 dönüm araziyi kiralayarak projeyi uyguladıklarını söyledi.

Arazinin, yapılan toprak analizi sonucunda maviyemiş yetişmesine uygun olduğunun tespit edildiğini aktaran Eren, arazinin temizliğinin Giresun Orman Bölge Müdürlüğünce yapıldığını kaydetti.

Eren, proje için DOKAP'tan 2,5 milyon lira hibe aldıklarını ifade ederek, fidanların büyük bölümünün dikimini gerçekleştirdiklerini, kalan kısmının ise kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Projeyle kadın girişimcilere büyük katkı sağlanacağını vurgulayan Eren, şöyle devam etti:

"Bu arazide dikilen fidanların bakımı, yetiştirilmesi ve yetiştirildikten sonra işlenmesi ve pazarlanması için de çalışmalarımız vardı. Kadınlara daha çok teşvik verildiğini de göz önünde bulundurularak Ören Girişimci Kadınlar Kooperatifi kurulmasına öncülük ettik. Bu kooperatifin kurulma aşaması yakında tamamlanacaktır. Üyelerimizin hepsi kadın. Ürünlerimiz yetiştiğinde bu kooperatif aracılığıyla satışı yapılacak."

Eren, fidanların 2-3 yılda meyve vermeye başlayacağını kaydederek, yine DOKAP desteği ile 3-5 yıl içerisinde ise mavi yemişten marmelat yapacak bir tesis kurulacağını ve kurutma makineleri alınacağını aktardı.

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