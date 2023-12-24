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Güncel
AA 24.12.2023 13:49

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde sağanak etkili oldu

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar, şehir merkezinde ise sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde sağanak etkili oldu

Kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Safranbolu Beştepeler mevkisi ve D-100 kara yolunda küreme çalışması başlatırken, trafik polisleri de güzergahlardaki kontrollerini artırdı.

Sürücüler, kar ve buzlanma nedeniyle yollarda güçlükle ilerledi, bazı araçlar yolda kaldı.

Keltepe Kayak Merkezi ile Safranbolu Sarıçiçek Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı.

Öte yandan kent merkezinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Ergenekon Mahallesi Gülgün Sokak'taki sitenin istinat duvarının bir bölümü çöktü.

Bolu'da dolunun ardından sağanak başladı

Bolu'da ise sabah saatlerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

Kent merkezinde kısa süreliğine yağmurun yerini dolu aldı. İzzet Baysal Caddesi'nde doludan korunmak isteyenler, iş yerleri ve çatı altlarında bekledi.

Yaklaşık 5 dakika etkili olan dolunun ardından devam eden sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

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