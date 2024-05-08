Eskişehir'de 20 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aranan 2 araçta 20 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, şüphelileri yasa dışı yollarla ülkeye soktukları belirlenen A.İ. ve H.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ., 6 yıl 8 ay hapis ve 199 bin TL para cezası, H.U. da 11 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 333 bin TL para cezasına çarptırıldı.