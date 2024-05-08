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Güncel
DHA 08.05.2024 10:41

Eskişehir'de 20 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Eskişehir'de 20 kaçak göçmen sınır dışı edilirken, kaçakçılık organizatörü 2 şüpheliye toplamda 17 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'de 20 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
[Fotograf: DHA]

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aranan 2 araçta 20 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, şüphelileri yasa dışı yollarla ülkeye soktukları belirlenen A.İ. ve H.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ., 6 yıl 8 ay hapis ve 199 bin TL para cezası, H.U. da 11 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 333 bin TL para cezasına çarptırıldı.

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