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Güncel
DHA 08.05.2024 10:30

Aydın'da tarihi eser kaçakçısı 2 şüpheli yakalandı

Denizli'den getirdikleri Roma dönemine ait olan 30 tarihi eseri Aydın’ın Nazilli İlçesinde 300 bin TL’ye satmak isteyen 2 şüpheli yakalandı.

Aydın'da tarihi eser kaçakçısı 2 şüpheli yakalandı
[Fotograf: DHA]

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli’den Aydın’a tarihi eser getirileceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Otomobille getirdikleri tarihi eserleri 300 bin TL’ye satmaya çalışan M.C. ve K.Ö., dün, akşam saatlerinde İsabeyli Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda Roma dönemine ait olan 19'u bronz, 6'sı gümüş sikke, 3 gümüş yüzük, 1 gümüş küpe ve 1 bronz obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tarihi eserler incelenmek üzere Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

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