Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de 1 DEAŞ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.
Zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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