Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka tablosu açıklandı. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.

4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/EDK9GYxJBk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 16, 2021

3 büyük ilde son durum

Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66 İzmir'de 43,26 oldu.

Önceki hafta (28 Ağustos-3 Eylül'de) her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61 , İzmir'de 45,58'di.

En fazla vaka Rize'de, en az vaka Aydın'da

Rize, 100 bin kişide 488,15 ile en fazla vakanın görüldüğü ile oldu. Rize'yi, Bayburt ve Kayseri izledi.

Nüfusa göre en az vakanın olduğu il ise 38,60 ile Aydın. Aydın'ın yanı sıra Antalya ve İzmir de en az vaka görülen illerden.