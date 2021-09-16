Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Türkiye'den Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 2’sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."