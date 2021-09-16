Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 18:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sınırı geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişinin yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Türkiye'den Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 2’sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 2’sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/5YcX11gMR8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2021
Etiketler: DEAŞ Düzensiz Göçmenler FETÖ Milli Savunma Bakanlığı
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