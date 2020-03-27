İlkbahar mevsiminin gelmesiyle havaların ısındığı bölgelere göçe başlayan yüzlerce leylek, Eskişehir kent merkezi semalarında süzülerek uçtu.

Leyleklerin ahenk içinde uçması evlerindeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle kaydetti.

Bir süre kent merkezinde uçan leylekler, daha sonra gözden kayboldu.