İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması üzerine oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Çalışma kapsamında Hani ilçesinde jandarma ekipleri, ilçeye bağlı köylerde yardıma muhtaç vatandaşlara Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı yardım kolilerini ulaştırdı.