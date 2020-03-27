Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu, eroin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.