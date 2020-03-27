Haber Giriş: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu, eroin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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