Haber Giriş: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Beyoğlu Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle bir askeri araç devrildi.
Kazada araçta bulunan 2 asker yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sıradaki Haber
Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri artırılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz