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Adana'daki trafik kazasında ikisi polis 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da sivil polis aracıyla minibüsün çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Adana, 01 AKH 34 plakalı sivil polis aracı ile 01 HA 154 plakalı minibüs, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkı önünde çarpıştı.
Kazada 2 polis memuru ile minibüs sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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