Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da şüphe üzerine durdurulan araçtan 110 litre sahte etil alkol çıktı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 110 litre etil alkol, 47 esans ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada sahte 110 litre etil alkol ile 47 esans ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü H.A, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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