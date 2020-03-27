Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meclis Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, sanal ortamda tombala oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 9 kişiye, 9 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Adreste yapılan aramada bulunan 13 dizüstü bilgisayar ile 1 kumar makinesine el konuldu.

İş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.