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Güncel
AA 14.12.2023 13:12

Eskil'de sepet örücülüğü kursuna kadınlardan yoğun ilgi

Eskil Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı sepet örücülüğü kursu, kadınların hem yeni beceriler geliştirmesini sağlıyor, hem de aile bütçesine katkıda buluyor.

Eskil'de sepet örücülüğü kursuna kadınlardan yoğun ilgi

Kursiyerler, kursta, çanta, sepet, saklama kabı, kapı süslemesi, ayna ve vazo gibi dekoratif eşyaları yapıyor.

Dekoratif sanatlar usta öğretici Fadime Yılmaz Çeçen, unutulmaya yüz tutmuş Türk el sanatlarını yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Eskil'de sepet örücülüğü kursuna kadınlardan yoğun ilgi

Yaklaşık iki aydır kursun devam ettiğini belirten Çeçen, "Çok verimli bir süreç geçiriyoruz, verimli olmasının en büyük sebeplerinden biri de, kursiyerlerin yetenekli ve uyumlu olması. Kursumuz tamamlandıktan sonra sergiyle taçlandırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Kursiyer Asiye Asya ise buradan alınan eğitimle aile ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

Kurs sayesinde sosyalleşme fırsatı da yakaladıklarını belirten Asya, meslek öğrenmenin yaşının olmadığını böylelikle aile bütçelerine katkı sunacaklarını kaydetti.

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