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Güncel
İHA 20.12.2023 09:23

Eski Zigana Tüneli'nin önünde drift atanlara ceza yağdı

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki eski Zigana Tüneli girişinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan 4 aracı belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplere araç sürücülerine ceza yağdırdı.

Eski Zigana Tüneli'nin önünde drift atanlara ceza yağdı

Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerindeki yeni Zigana Tünelinin yapılmasının ardından trafik akışının sakinlediği eski Zigana Tünelinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kar yağışının ardından bölgeye çok sayıda araç ve vatandaş gelmişti.

Alana gelen araçların karayolunda drift yaparak trafik güvenliğini tehdit etmesi üzerine yapılan çalışma sonucunda Emniyet güçleri drift yaptıklarını belirlediği 4 araca 81 bin 368 TL para cezası yazdı. Para cezasının yanında 4 sürücünün de ehliyetine 60 günlüğüne el konulurken, 1 araç 60 gün trafikten men edilerek trafik yediemin otoparkına çekildi. 

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