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Güncel
AA 12.03.2024 09:46

Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın cenazesi Sakarya'da toprağa verildi

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Tahsin Kaya'nın cenazesi, Sakarya'nın Geyve ilçesinde defnedildi.

Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın cenazesi Sakarya'da toprağa verildi
[Fotograf: AA]

84 yaşında vefat eden Kaya'nın Türk ve Fenerbahçe bayraklarına sarılı tabutu, İstanbul'da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilen törenin ardından Geyve'deki Merkez Sinan Paşa Camisi'ne getirildi. Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Geyve Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Kaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve kulüp yöneticileri, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

1986-1989 yılları arasında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapan Tahsin Kaya, sarı-lacivertli takımın 103 gol atarak şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda kulübün başındaydı.

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