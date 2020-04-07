Haber Giriş: Kaynak: AA
Esenyurt'ta bir evde patlama meydana geldi
[Fotoğraf: AA]
Esenyurt'ta bir evde patlama meydana geldiği, yaralıların olduğu bildirildi. Yaralıların olduğu olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
İstanbul, Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi 2307. Sokak'ta bir evde patlama meydana geldi.
Yaralıların olduğu belirtilen olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi
Son Haberler
- 18:40
- 18:26
- 18:20
- 18:34
- 18:03
Sıradaki Haber
Esenyurt'ta bir evde patlama meydana geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz