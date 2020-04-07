Haber Giriş: Kaynak: AA
Esenyurt'ta bir evde patlama meydana geldi
[Fotoğraf: AA]
Yaralıların olduğu olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Esenyurt'ta bir evde patlama meydana geldiği, yaralıların olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi 2307. Sokak'ta bir evde patlama meydana geldi.
Yaralıların olduğu belirtilen olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi
Son Haberler
- 18:40
- 18:26
- 18:20
- 18:34
- 18:03
Sıradaki Haber
Muğla'da pazar esnafından ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve
Yükleniyor lütfen bekleyiniz