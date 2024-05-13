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Güncel
AA 13.05.2024 13:23

Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'e kar yağdı, sis etkili oldu.

Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

Kent merkezinde yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan sağanak, Palandöken Kayak Merkezi'nde yerini kara bıraktı.

Kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan merkezde, yağan karla pistler beyaza büründü.

Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

Sisin de etkili olduğu bölgeye gelen bazı vatandaşlar fotoğraf çekti.

Vatandaşlardan Hasan Duymuş, fotoğraf çekmek için Palandöken'e çıktıklarını söyledi.

Duymuş, kayak merkezinde havanın soğuduğunu belirterek, "İstanbul'dan gezmeye geldik ama karla karşılaştık. Mayısta karla buluştuk, bizim için güzel oldu. Yukarılarda sis ve kar yağışı var, değişik bir durum." dedi.

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