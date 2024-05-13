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Güncel
AA 13.05.2024 12:58

Sinop'ta çeltik ekimine başlandı

Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yüzde 5'inin karşılandığı Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik ekimine başlandı.

Sinop'ta çeltik ekimine başlandı

İlçede Gökırmak Vadisi içinde yer alan 27 köyde çiftçiler tarafından 14 bin 500 dekar alanda çeltik ekimi yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, kamulaştırma çalışmaları nedeniyle çeltik ekimi yapılan dekar miktarında bu yıl azalma yaşandığını söyledi.

Sinop'ta çeltik ekimine başlandı

İlçelerinde bu sezon 27 köyde ekim yapılacağını vurgulayan Usta, "Çeltik ekimi yapan tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum. Mevsim şartlarının da iyi gitmesiyle birlikte inşallah verimli bir sezonu geride bırakacağız." dedi.

Çeltik üreticisi Satılmış Demir ise 2024 yılı çeltik ekimine başladıklarını dile getirerek, kış mevsiminin kurak geçmesine rağmen son yağışların kendilerini umutlandırdığını anlattı.

Demir, "Geçen yılki çeltik hasadı iyi olmuştu. Ancak fiyatlar düşüktü. İnşallah bu sene umudumuzu karşılayacak, gelirimizi yükseltecek bir seviyede fiyat bekliyoruz. Çünkü giderlerimiz bir önceki yıla oranla artmış durumda. O nedenle üretimin bol olmasının yanında verilecek fiyat da çok önemli." diye konuştu.

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