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Güncel
AA 13.05.2024 13:00

Uşak'ta yapılan "Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması" sona erdi

Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması tamamlandı.

Uşak'ta yapılan "Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması" sona erdi
[Fotograf: AA]

Uşak'ta Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Uşak Sportif Havacılık Kulübü öncülüğünde düzenlenen organizasyon tamamlandı. Yarışmaya katılan 55 sporcu, dereceye girmek için mücadele etti.

Uşak'ta yapılan "Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması" sona erdi

İlçede bulunan 400 metre yükseklikteki Kemer Dağı'ndan atlayan sporcular, Kemer Mahallesi'nde belirlenen alana iniş yaptı. Yarışmanın tamamlanmasının ardından sporcular gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bazı sporcular paraşütte Türk bayrağı açarken, bir sporcu da uçuş sırasında paraşüte bağlı "Vatanın her yerinde, milletin emrinde. Jandarma 185 yaşında" yazılı pankart açtı.

Kemer Dağı yılın 260 günü hava sporlarına uygun

Düzenlenen ödül töreninde, Uşak Valisi Turan Ergün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Eşme Kaymakamı Selin Sarı, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser tarafından dereceye girenlere madalyaları verildi.

Uşak'ta yapılan "Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması" sona erdi

Burada konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, yapılan incelemelerde Kemer Dağı'ndaki hava şartlarının yılın 260 günü hava sporlarına uygun olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Organizasyonun bu yıl ilk kez gerçekleştirildiğini aktaran Ergün, "İnşallah bundan sonraki süreçte uluslararası boyutta olacak şekilde Uşak'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz daha fazla yarışmanın gerçekleştirilmesi için gayret göstereceğiz. Burada yarışan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

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Ege Bölgesi Uşak Yamaç Paraşütü
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