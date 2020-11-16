Erzurum'dan doğarak Doğu Anadolu'nun topraklarını sulayan Karasu, Aras ve Çoruh nehirleri, üzerine yapılan baraj ve göletlerle toprağa can, ülkeye enerji veriyor.

Geçtiği Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yaklaşık 1 milyon dekar tarım arazisini sulayan Karasu, Aras ve Çoruh nehirleri, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve özel sektörlerce yapılan barajlar sayesinde bu nehirler, içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılarak enerjiye de dönüştürülüyor.

Nehirler üzerine kurulan barajlar sayesinde tarımsal sulamada Erzurum'dan yıllık 240 milyon, Erzincan'dan 270 milyon ve Ağrı'da ise 140 milyon lira ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

8 büyük baraj tamamlanarak hizmete girdi

DSİ Erzurum Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu , AA muhabirine, kurum olarak ülkenin su kaynaklarından en doğru şekilde faydalanmak amacıyla özellikle sulama, taşkın koruma, enerji amaçlı olarak yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

Bölge müdürlüğü olarak Erzurum, Erzincan ve Ağrı illerine hizmet verdiklerini ifade eden Köleoğlu, bu illerde 8 büyük barajın tamamlanarak hizmete girdiğini hatırlattı.

Bu barajların tarımsal sulama, içme suyu ve özellikle enerjide hizmet verdiğini ifade eden Köleoğlu, Erzurum, Erzincan ve Ağrı illerinde yaşayan yaklaşık 2 milyon vatandaşın DSİ'nin yaptığı tarımsal sulamalardan faydalandığını, yapmış olduğu içme suyu tesislerinden ve barajlardan hizmet aldığını anlattı.

Erzurum'da yaptıkları Kuzgun Barajı'ndan Daphan Ovası'nda yaklaşık 230 bin dekarlık alanda sulama yapıldığını belirten Köleoğlu, şöyle konuştu:

"Buranın da ülke ekonomisine yıllık 120 milyon liralık bir katkısı bulunmaktadır. Pasinler Ovası'nda yapılmış olan Demirdöven Barajı'yla yaklaşık 135 bin dekarlık alanda sulama hizmeti verebilmekteyiz. Bu ovada da yıllık yaklaşık 80 milyon liralık ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Erzurum'da toplamda 400 bin dekarlık alanda vatandaşımıza sulama hizmeti verebilmekteyiz."

Bölgede tarım ve enerjide kullanılan barajlar bulunuyor

Erzincan Ovası'nda ise 300 bin dekarlık bir alanda sulama işletmesi yapılabildiğine işaret eden Köleoğlu, Tercan Ovası'nda yaklaşık 140 bin dekarlık alanda, Erzincan'ın tamamında da yaklaşık 450 bin dekarlık alanda sulama işletmesinin DSİ tarafından hayata geçirildiğini aktardı.

Ağrı'da ise Yazıcı Barajı ile şu an için 150 bin dekar alanda sulama hizmeti verdiklerini aktaran Köleoğlu, "Patnos Barajıyla yaklaşık 50 bin dekarlık alanda sulama hizmeti verilmektedir. Ağrı ilimizde yapılan diğer sulamalarla yaklaşık 230 bin dekarlık olanda sulama hizmeti verilmektedir. İçme suyu noktasında ise Erzurum ve Ağrı'nın merkezlerinde yapılmış olan barajlarımızla şehir merkezlerine verilen içme suyu DSİ'nin yapmış olduğu barajlar marifetiyle olmaktadır." dedi.

Enerji kapsamında da bölgelerindeki sorumluluk sahasında 41 projeyi tamamladıklarına değinen Köleoğlu, "Bu projelerin toplam kurulu gücü 1072 megawat olup yıllık yaklaşık 7 bin gigavatsaatlik elektrik üretimi sağlanabilmektedir. Yapılacak yeni yatırımlarla üretim iki katına kadar çıkacaktır. Böylece ülkemizin dışa bağımlılıktan kurtulacak bir şekilde enerji, sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynaklarından sağlanmış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.