Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da yüzeyi buz tutan Tekederesi Göleti kışın tüm güzelliklerini yansıtıyor
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'da soğuk hava nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan ve kar yağışı sonrası çevresi beyaza bürünen Tekederesi Göleti, kışa özgü doğal manzarasıyla ayrı bir güzellik sunuyor.
Palandöken ilçesinde kışın yüksek rakımı ve tesisleriyle yerli ve yabancı kayakseverleri ağırlayan Konaklı Kayak Merkezi yakınındaki Tekederesi Göleti, kar yağışı sonrası çevresindeki kavak, çam ve çeşitli ağaçların beyaza bürünmesiyle ayrı bir güzelliğe kavuştu.
Özellikle hafta sonları şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğa ile baş başa kalmak isteyenleri ağırlayan ve ihtişamlı doğası, tertemiz havasıyla kampçıları da kendisine çeken gölet, kışın da buz tutan görüntüsüyle ilgi çekiyor.
Kışın adeta görsel şölen oluşturan Tekederesi Göleti, AA ekiplerince de drone ile görüntülendi.
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