Palandöken ilçesinde kışın yüksek rakımı ve tesisleriyle yerli ve yabancı kayakseverleri ağırlayan Konaklı Kayak Merkezi yakınındaki Tekederesi Göleti, kar yağışı sonrası çevresindeki kavak, çam ve çeşitli ağaçların beyaza bürünmesiyle ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Özellikle hafta sonları şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğa ile baş başa kalmak isteyenleri ağırlayan ve ihtişamlı doğası, tertemiz havasıyla kampçıları da kendisine çeken gölet, kışın da buz tutan görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Kışın adeta görsel şölen oluşturan Tekederesi Göleti, AA ekiplerince de drone ile görüntülendi.