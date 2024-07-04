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Güncel
AA 04.07.2024 16:39

Erzurum'da yaz boyunca 2 bin 500 çocuk spor yapacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin organizesinde bu yıl 9. düzenlenen "Yaz Spor Okulları" projesinin açılışı yapıldı.

Erzurum'da yaz boyunca 2 bin 500 çocuk spor yapacak

Proje kapsamında yaşları 7-14 arasındaki 2 bin 500 çocuk, futbol, basketbol, yüzme, voleybol, tenis, karate, kick boks, buz pateni ve jimnastik gibi branşlarda 2,5 ay eğitim alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Olimpiyat Parkı'nda düzenlenen açılış töreninde, sporun ruh ve beden sağlığı üzerindeki etkilerinden bahsetti.

Bedensel yönden sağlıklı kişilerin takım çalışmasına duyarlı olacağını ifade eden Sekmen, "İşte bu düşünceyle 10 yıl önce hayata geçirdiğimiz yaz ve kış mevsiminde devam eden spor okullarımız ile şimdiye kadar yaklaşık 50 bin yavrumuzu sporla buluşturduk." dedi.

"Yetenekli olanlar, spor kulüplerinin altyapısına kazandırılacak"

Sekmen, sporla tanışan çocukların iyi vakit geçireceğini belirterek, "2 bin 500 yavrumuz boş vakitlerini spor yaparak geçirecek ve böylelikle kötü alışkanlarından uzaklaşacak. 7-14 yaş aralığındaki çocukların yiyecek, içecek, malzeme temini ve servis imkanlarının sağlandığı yaz spor okulları, 2,5 ay sürecek. Yardımcı uzmanlarla birlikte 19 antrenör gözetiminde spor yapacak olan çocuklarımız arasında yetenekli olanlar, velilerimizin istek ve onayıyla spor kulüplerinin altyapısına kazandırılacak." diye konuştu.

Göreve geldiklerinden itibaren Erzurum'a birçok spor yatırımı yaptıklarını anlatan Sekmen, şunları kaydetti:

"Erzurum'u marka bir kent haline getirdik. 150 ulusal, 50'yi aşkın uluslararası organizasyonla Erzurum Avrupa'nın en aktif spor şehri oldu. Kulüpleşme ve tesisleşmeye büyük önem verdik. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve birçok spor salonumuzla ilimizin spor hayatına katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bu şehrin gelişimi, değişimi sporda olduğu gibi diğer tüm alanlarda da devam edecek."

Açılış programına öğrenci ve velileri katıldı.

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