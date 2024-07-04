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Güncel
AA 04.07.2024 16:03

Diyarbakır'da husumetli aileler barıştırıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında 7 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumet barışma ile sonlandı.

Diyarbakır'da husumetli aileler barıştırıldı

İlçenin Çınarköy Mahallesi'nde 2017 yılında çıkan kavgada, 1 kişinin ölmesi, 3 kişinin yaralanması, Güneş ve Kaplan aileleri arasında husumete neden oldu.

Kaymakam Muhammed Fatih Günlü ve kanaat önderlerinin girişimiyle aileler barışmaya ikna edildi.

Merkez Bağlar ilçesinde bir taziyeevinde düzenlenen törende, iki ailenin fertleri bir araya geldi, el sıkıştı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Kaymakam Günlü, ailelerin barışma vesilesiyle bir araya gelmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

"İlçede görev yaptığımız 2 yıllık sürede farklı aileler arasında olan 4 husumeti sonlandırdık. Kavganın yerine barışı, çatışmanın yerine mutluluğu hep beraber ortaya çıkarttık." diyen Günlü, bugün de barışma yemeğinde buluştuklarını ifade etti.

Taziyeevinde bu kez acı için değil mutluluğu paylaşmak için bir araya geldiklerine işaret eden Günlü, iki ailenin her zaman birlik ve beraberlik içinde olmasını diledi.

Günlü, "Onlar büyüklük gösterdiler, birbirine el uzattılar, birbirlerine sarılmak için adım attılar. Barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Daha sonra katılımcılar birlikte yemek yedi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Levent Bal, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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