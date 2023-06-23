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Güncel
AA 23.06.2023 13:28

Erzurum'da yangında zarar görenlere ev ile 125 bin lira yardım yapılacak

Erzurum Valisi Okay Memiş, Pazaryolu ilçesinde kırsal mahallede çıkan yangında ikamet ile ahırları zarar gören vatandaşlara ev ile 125 bin lira nakdi yardım yapılacağını bildirdi.

Erzurum'da yangında zarar görenlere ev ile 125 bin lira yardım yapılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Memiş, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangında 12 evin kullanılamaz hale geldiği Köşeyolu Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Mahallede yangında zarar gören vatandaşlarla bir araya gelen Memiş, burada yaptığı konuşmada, yangında 12 ev ve 4 ahırın yok olduğunu bildirdi.

Can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Memiş, "AFAD tarafından mahalleye 12 çadır kuruldu. Ailelere 2 gün içinde 12 konteyner verilecek. Şu an kurduğumuz çadırlarda, yatak, battaniye, tüp ve gıda bulunuyor. Kuracağımız konteynerlerde de aynisi olacak. Ailelere en kısa sürede ev ve 125 bin lira tutarında nakdi yardım da yapılacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'dan geçmiş olsun telefonu

Ziyaret esnasında Vali Memiş, cep telefonuyla vatandaşları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla görüştürdü.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, görüşmede şunları kaydetti:

"Orada bulunan tüm vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Yangında evlerini kaybeden hane halkımızın en kısa sürede tüm sorunlarını çözeceğiz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz, müsterih olun. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrardan iletiyorum"

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