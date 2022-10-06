Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 18:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da motosikletinden düşüp aracın altında kaldı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde motosikletten düştükten sonra öğrenci servisinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde M. Y. K, kullandığı motosikletin Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda savrulması sonucu düştü.
Bu sırada O. P. idaresindeki minibüs, M.Y.K'ya çarptı.
Çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde kaza yerinde öldüğü anlaşılan M.Y.K'nın cesedi, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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