Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi
Giresun'un Eynesil ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Aralık köyünde M.D. ile akrabası M. K. D. (54) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D'nin bacaklarından bıçakladığı M. K. D. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Jandarma ekipleri, M.D'yi gözaltına aldı.
Son Haberler
- 19:57
- 19:28
- 19:37
- 19:15
- 19:12
Sıradaki Haber
"Erzincan Üzümlü Sarucu" coğrafi işaretle tescillendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz