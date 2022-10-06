Alınan bilgiye göre, ilçenin Aralık köyünde M.D. ile akrabası M. K. D. (54) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D'nin bacaklarından bıçakladığı M. K. D. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, M.D'yi gözaltına aldı.