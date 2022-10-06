Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 18:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de 2 tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
H.M. idaresindeki tır, Yığılca-Alaplı Bağlantı Yolu'nda Alaplı istikametine ilerlediği sırada karşı yönden gelen Ö. U. idaresindeki tır ile çarpıştı.
Kazada, sürücü H. M. araç içerisinde sıkışırken, diğer tırda bulunan Ö. U. ve yolcu M. H. D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, H. M.'yi sıkıştığı yerden çıkardı.
112 Acil Servis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
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