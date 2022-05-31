Dadaşköy Mahallesi'ndeki leylek yuvalarının yıkılması üzerine eski muhtar Kemal Güler, durumu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ileterek yardım istedi.

Sekmen'in talimatı üzerine belediye görevlileri ve mahalle sakinlerince leylekler için 2 yuva yapılıp ahşap direklere monte edildi. Bu direkler, belediyenin iş makinelerinin desteğiyle görevliler ve vatandaşlarca mahalleye dikildi.

Güler, AA muhabirine, yıllar önce mahallede 30'un üstünde leyleğin yuvasının olduğunu, zamanla bu sayının 4'e düştüğünü söyledi.

Son kalan leyleklerin de mahalleden gitmemesi için Sekmen'den yardım istediklerini belirten Güler, şöyle konuştu:

"Yıkılan yuvada 2 yavru vardı, birini hayvan hastanesinde tedavi ettirip büyüttük ve doğaya saldık. Diğer yavruyu kurtaramadık. Leylekler bu sene caminin üstüne yuva yaptı. Çocukluğumdan beri leylekleri severim, bu köyde yıllardır hep leylek oldu. Son kalan leyleklerin buradan gitmemesi için yuva yapılması amacıyla birçok yerden yardım istedim. Sayın Sekmen yardım etti ve üstünde yuva olan 2 direği buraya diktik. Leylekler sonbaharda göç edince seneye tekrar mahalleye gelmeleri için caminin çatısındaki yuvalarını bu direklerdeki yuvaya taşıyacağız."

Güler, destekleri için Sekmen ve belediye görevlilerine teşekkür etti.