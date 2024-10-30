Erzurum'da kız öğrenci yurtlarında güvenlik tedbirleri artırıldı

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik Toplantı Salonunda, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında paydaş kurumların katılımıyla yurtlarda güvenliğin arttırılmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kentte yükseköğrenim ve ortaöğretim kız öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin eğitim faaliyetlerini güvenli bir ortamda sürdürmesi için yurtların çevresinde ve yerleşke alanlarında gerekli güvenlik tedbirleri ele alındı.

Toplantıda, yükseköğrenim ve ortaöğretim kız öğrenci yurtlarında meydana gelebilecek asayiş olaylarının önlenmesi için kolluk birimlerinin zamanında bilgilendirilmesi, öğrencilerin yurt giriş-­çıkış saatleri başta olmak üzere kız öğrenci yurtları çevresinde gün boyunca asayiş ve trafik tedbirleri planlanarak denetim faaliyetleriyle birlikte yürütülmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda, yurt yönetimleri ile koordinasyon sağlanarak aydınlatma ve güvenlik kamera sistemlerinin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi ve çalışır durumda bulundurulmaları için gerekli tedbirlerin alınması ve yurtlarda görevli personel haricinde öğrenci olmayan kişilerin yurt ve eklentilerine girişlerinin önlenmesi ele alındı.

Yurtlarda görevlendirilen özel güvenlik personeline yönelik eğitim ve denetimlerin artırılarak sürdürülmesi, kız öğrenci yurtları çevresinde bulunan günübirlik kiralık yerlere, otellere, oyun salonlarına, kafe ve benzeri yerlere yönelik denetimlerin artırılması ve mahalli şartlar göz önünde bulundurularak gerekli ilave tedbirlerin alınmasına da karar verildi.