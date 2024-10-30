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Güncel
İHA 30.10.2024 21:34

Tunceli’de bin meşe palamudu toprakla buluşturuldu

Tunceli’nin Hozat ilçesinde bin adet meşe palamudu toprakla buluşturuldu.

Tunceli’de bin meşe palamudu toprakla buluşturuldu

Tunceli’nin Hozat ilçesinde kıraç alanlara bin adet meşe palamudu ekimi gerçekleştirildi. Sanatçı ve ilçe sakinlerinden Vedat Aldemir ile Hozat Gezi Grubu tarafından organize edilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğe Pertek ve Pülümür ilçesinden de yaklaşık 35 kişi katıldı.

Etkinliğe ilişkin bilgi veren sanatçı Vedat Aldemir, “Etkinliğimizin bu yıl üçüncüsünü düzenledik. İlçemizin kıraç alanlarını ağaçlandırmak amacıyla düzenlediğimiz etkinliğimize Pülümür ve Pertek ilçesinden de katılanlar oldu. 75 yaşındaki Fatma teyzemiz torunları ile katıldı. Son derece güzel ve keyifli bir etkinlik oldu. Bundan sonraki yıllarda da devam ettirmeyi düşünüyoruz” dedi.

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