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Güncel
AA 30.10.2024 21:25

Artvin Valisi Ergün Borçka'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

Artvin Valisi Turan Ergün, Borçka ilçesinde Gürcistan sınırındaki Muratlı Hudut Karakolu'nu ziyaret etti.

Artvin Valisi Ergün Borçka'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

Muratlı Hudut Karakolu'na ardından da Muratlı Jandarma Karakolu'na ziyaret gerçekleştiren Ergün, 2. Hudut Bölük Komutanı Üsteğmen Serkan Cabadan ile bir süre görüştü.

Ergün, vatandaşın huzur ve esenliğini korumak adına mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalışan güvenlik güçlerine çalışmalarında kolaylık ve başarı diledi.

Tarihi Muratlı Merkez Camisi'nde incelemelerde bulunan Ergün, Muratlı İlkokulu öğrencilerine de kitap hediye etti.

Artvin Valisi Ergün Borçka'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

Muratlı Muhtarı Resul Yazıcı ve köy sakinleriyle bir araya gelerek talepleri dinleyen Ergün, 1995'te Hakkari'de şehit olan Dursun Çepni'nin Kayadibi köyündeki baba evine ziyarette bulundu.

Borçka Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğini de ziyaret eden Ergün, göreve başladığı günden beri Artvin'in tüm ilçelerini gezerek incelemelerde bulunduğunu söyledi.

İlçede Güreşen Köprüsü inşaatının devam ettiğini belirten Ergün, "Yeterli ödenek gelmiş. Belli program dahilinde çalışmalar ilerliyor. Köprünün çelik tabliyeleri Ankara'da yapılıyor. Köprünün 3 yıl içinde bitirilmesi planlanıyor." dedi.

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