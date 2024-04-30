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Güncel
AA 30.04.2024 16:14

Erzurum'da işçilerin bulduğu tilki yavruları koruma altına alındı

Erzurum'da işçilerin kazı sırasında toprak altındaki oyukta bulduğu 4 tilki yavrusu koruma altına alındı.

Erzurum'da işçilerin bulduğu tilki yavruları koruma altına alındı
[Fotograf: AA]

Erzurum'un Aziziye ilçesi Yarımca Mahallesi kırsalında kazı çalışması yaparken toprak altındaki oyukta 4 tilki yavrusu gören özel şirket çalışanı işçiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

DKMP’de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından koruma altına alınan tilki yavrularının bakımı yapıldı.

Albayrak'ın şırıngayla özenle beslediği ve yapılan muayenelerinde hayati tehlikesi bulunmayan tilki yavruları, yeterli erişkinliğe ulaşıp doğaya dönecek güce ulaşıncaya kadar Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

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