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Güncel
AA 15.03.2024 13:33

Erzurum'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen anne ile kızının cenazeleri defnedildi

Erzurum'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen anne ile kızının cenazeleri toprağa verildi.

Erzurum'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen anne ile kızının cenazeleri defnedildi

Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde dün, Zülküf B. tarafından bıçaklanarak öldürülen eşi Kadriye B. ve kızı Asude Helen B'nin Erzurum Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Anne ve kızının cenazeleri yakınlarınca teslim alınarak Müftü Solakzade Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, ailenin yakınları, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından anne ve kızının cenazeleri Erzurum Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Bu arada emniyetteki işlemleri tamamlanan Zülküf B, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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