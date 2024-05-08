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Güncel
AA 08.05.2024 11:18

Erzurum'da drift yapan sürücülere para cezası uygulandı

Erzurum'da, drift yaparak sosyal medyada paylaşım yapan iki sürücü ile araç sahibine 91 bin 110 lira cezai işlem uygulandı.

Erzurum'da drift yapan sürücülere para cezası uygulandı
[Fotograf: İHA]

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, 6 Mayıs'ta sosyal medyada yayımlanan bir videoda, bir araçla iki ayrı sürücünün kara yolunda drift atması üzerine çalışma başlatıldı.

Sanayi sitesi içinde drift atan sürücülerden İ.D.'yi araçla birlikte yakalayan ekipler, yapılan incelemede araçta standart dışı süspansiyon sistemini fark etti.

İ.D. hakkında drift atmak ve standart dışı süspansiyon maddelerinden 32 bin 923 lira ceza yazarak sürücü belgesine 2 ay el koyan ekipler, A.S. hakkında da drift atmak ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 45 bin 210 lira cezai işlem uyguladı.

Araç sahibi Y.D. hakkında ise sürücü belgesi olmayana araç kullandırmak maddesinden 12 bin 977 lira ceza kesildi.

Sürücüler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatan ekipler, aracı otoparka çekti.

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